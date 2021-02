San Colombano: “Alla San Giorgio risposte positive”

Da Carla Casella, Sindaco San Colombano Certenoli, riceviamo e pubblichiamo

Si è concluso positivamente l’incontro convocato d’urgenza in Regione Liguria, sulla grave crisi della Lavanderia Industriale San Giorgio S.p,A.

All’incontro hanno partecipato i Capigruppo e i Consiglieri Regionali della zona del Tigullio, il Sindaco del Comune di San Colombano Certenoli ove ha sede l’Azienda, Carla Casella, il curatore fallimentare Dott. Alberto Marchese, il consulente dell’Azienda Dante Benzi, Massimiliano Chiolo per la parte Sindacale, la Consigliera di minoranza Paola Repetto e i rappresentanti dei Lavoratori.

Il Tribunale , come appreso dal Curatore fallimentare , ha concesso la continuità di esercizio provvisorio, pertanto l’attività della lavanderia continuerà ed oltre a impiegare i lavoratori, sarà così possibile dare risposte ai Clienti.

E’ confermato l’incontro per l’istituzione di un tavolo di coordinamento e confronto, già stabilito precedentemente, in data 18 febbaraio, al quale parteciperanno l’Assessore alle Politiche del Lavoro Avv. Giovanni Berrino, già presente in data odierna e l’Assessore allo Sviluppo Economico dott. Andrea Benveduti.

Auspico che, dopo il collaborativo incontro di oggi, si giunga ad una soluzione proficua, alla continuità dell’Azienda, che porti la Lavanderia San Giorgio S.p.A. nuovamente in piena attività , scongiurando una grave crisi lavorativa e sociale che si ripercuoterebbe su tutto il territorio.