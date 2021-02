Regione: Berrino spiega il teorema Trenitalia

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il resoconto della seduta pomeridiana nella parte relativa alle penalità previste dal Contratto di Servizio 2018-2032 tra Regione e Trenitalia

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di rinegoziare il Contratto di Servizio per garantire condizioni più favorevoli all’utenza. Il consigliere ha rilevato che il montante massimo per l’erogazione delle penalità, che potrà essere richiesto a Trenitalia nel 2019 è di 2 milioni 471 mila euro, cioè un milione e 525 mila euro inferiore al totale delle penali quantificate per il 2019.

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino ha ricordato che nel precedente contratto di servizio le penali che venivano comminate erano costantemente annullate perché Trenitalia veniva premiata per la puntualità. «Nel 2018 – ha aggiunto – abbiamo preteso per primi la puntualità anche nelle stazioni intermedie e abbiamo concordato che ci fosse un tetto, che sembrava spropositato rispetto agli anni precedenti, e abbiamo inserito la clausola che, se Trenitalia in due anni arriva al massimo delle penali, la Regione può impugnare la decadenza del contratto». Berrino ha sottolineato che i parametri della qualità del servizio e della puntualità sono migliorati negli ultimi tre anni.