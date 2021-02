Recco: ‘Giorno del Ricordo’, l’evento si sposta online

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Il 10 febbraio 2021 si celebra il “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo Giuliano Dalmata. La città di Recco partecipa alla commemorazione con un evento on line che potrà essere seguito a partire dalle ore 10 di domani, in diretta streaming sulla pagina fecebook del Comune. Un evento senza la consueta presenza di pubblico e autorità a causa dell’emergenza sanitaria, ma il collegamento video permetterà ai cittadini di assistere alla cerimonia.

Introduce il presidente del Consiglio comunale, Paolo Badalini, seguono i saluti del sindaco Carlo Gandolfo, la presentazione dell’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba e i saluti del sindaco dei ragazzi, Pietro Speroni. Intervengono la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Avegno-Camogli Recco-Uscio, Elena Firpo, il dirigente scolastico del liceo classico-linguistico-scientifico “Da Vigo – Nicoloso”, Guido Massone.

Approfondiscono i nodi storici, Alessandro Pellegrini, storico recchese ed esule fiumano, sul tema “Fiumani, Giuliani, sempre e solo Italiani” e Claudio Eva, vice presidente Comitato Provinciale della Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Genova con “Un capitolo di storia da ricordare e condividere”.

“Noi conserviamo e rinnoviamo la memoria di questa immane tragedia con maggiore partecipazione – dice il sindaco Carlo Gandolfo – perché a Recco trovarono rifugio, tra il 1946 e il 1964, 300 profughi Giuliano Dalmati, esuli dalla loro terra a causa della feroce pulizia etnica condotta dai soldati di Tito”.