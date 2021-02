RASSEGNA STAMPA. Costituita l’Accademia del turismo

Oggi, martedì 9 febbraio, auguri ad Apollonia. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Storia: il 9 febbraio 1941 il bombardamento navale inglese che seminò distruzione e morte a Genova Parole: crisi (perturbazione acuta nella vita di un individuo o di una collettività con effetti più o meno gravi e duraturi; rapida modificazione nel decorso di una malattia). Proverbi: “La critica è facile, l’arte difficile”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Santa Margherita Ligure: master del turismo, a settembre via ai corsi. Covid: “Sette nuovi positivi, 43 in ospedale”; “Vaccini, tocca agli over 80, da venerdì prime dosi (Commento: E le ultime dosi quando? Quanti saranno sottoposti a vaccino e con che criterio nella priorità?)”; “Immunizzarsi è un dovere? Dibattito con l’ex ministro Balduzzi”. “Venerdì conferenza dei sindaco con Paolo Petralia”. Martiri delle Foibe: iniziative a Sestri Levante; Rapallo e Santa Margherita Ligure.

Lavagna: all’Accademia dalle lezioni on line al libro; le ricette degli studenti. Lavagna: diga dell’Entella all’esame del Tar, il ricorso dei proprietari della piana. Chiavari: consumi in altalena, bene gli alimentari e il fai da te. Chiavari: giornata della rete sicura contro il cyberbullismo. Chiavari: festa notturna fuori legge, fermata dalla polizia. Chiavari: scolmatore e Cantero, Confindustria convoca i sindaci e consiglieri regionali. Chiavari: truffa informatica. Chiavari: percorso naturalistico, al via i lavori. Chiavari: alla scoperta di Chevaller. Chiavari: San Valentino in tour.

Moconesi: Paolo Boccardo presidente della Croce Rossa.