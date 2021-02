Questa mattina si è riunita la maggioranza di Rapallo in vista della seduta del Consiglio comunale convocato per domani alle 20. Tra i punti all’ordine del giorno un’interpellanza della consigliera Isabella de Benedetti (5 Stelle) ed una mozione del consigliere Mauro Mele (Pd) sull’ospedale. E il futuro del nosocomio è stato il tema della riunione di questa mattina. Tutti si sono detti favorevoli ad un incremento, previsto, dei servizi. Non si è parlato di ingresso di privati.