Rapallo: mulino del Tuya, il Comune perde la causa e forse ricorre

Esaminata la sentenza del Tar Liguria, la giunta comunale di Rapallo dovrà decidere se presentare o meno ricorso contro la sentenza del Tar che dice sì alla demolizione di un rustico in zona Tuja (proprietà Pernigotti) per ricostruirlo ampliato nella pregiata zona San Michele, passando nel frattempo di proprietà (alla famiglia Capurro). Perché ha ragione il Tar a ricordare che il trasferimento avviene in base ad una legge regionale (il piano casa di Marco Scajola), ma è altrettanto chiaro che un Comune può dare o meno il suo assenso; tanto è vero che è chiesto il passaggio in Consiglio comunale. Occorrerà anche chiarire se l’operazione immobiliare è ammessa dal nuovo Piano urbanistico comunale (e se in ogni caso questo strumento urbanistico può o meno bloccare l’operazione).

