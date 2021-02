Ne: prevenzione danni, la pulizia del torrente Graveglia

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni, è terminata l’operazione di pulizia di una parte di alveo del torrente Graveglia, in prossimità del ponte nella frazione di Frisolino e nei pressi della galleria, in località Ponte di Gaggia.

Nello specifico, si è provveduto a tagliare e a rimuovere la vegetazione in eccesso presente nell’alveo del torrente, in modo da evitare danni in caso di piena.

“Quest’opera di manutenzione va ad integrare quanto già realizzato lo scorso anno sul torrente Graveglia in località Caminata e sul torrente Garibaldo, nel tratto tra Conscenti e Chiesanuova, il tutto nell’ottica di garantire una maggior sicurezza sul territorio comunale” – ciò è quanto si afferma nella nota dell’Assessorato ai lavori pubblici e dell’Ufficio tecnico del Comune di Ne.