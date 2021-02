Dal sito di Amt

Si informa che la strada per Lemeglio (nel comune di Moneglia) sarà chiusa al traffico veicolare da mercoledì 10 a venerdì 12 febbraio 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 18:00. Le corse di linea in servizio durante la chiusura della strada saranno limitate al bivio per Lemeglio, con ripartenza all’orario di transito.