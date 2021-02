Levanto: pista ciclopedonale, Giampedrone promette risorse

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta di questa mattina riguardo ai danni subiti dalla mareggiata di gennaio alla pista ciclopedonale “Maremonti”

Claudio Muzio (FI-Liguria Popolare) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di mettere in sicurezza l’area colpita dalla mareggiata del 23 e 24 gennaio scorsi e il ripristino della pista ciclopedonale “Maremonti”, che collega Framura e Levanto. Muzio ha sottolineato che fronte del movimento franoso, causato dall’azione erosiva delle onde, continua ad ampliarsi creando il rischio di ulteriori smottamenti.

L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha risposto: «Stiamo lavorando per trovare una soluzione in tempi molto brevi che consenta di intervenire, con o senza provvedimenti di protezione civile». L’assessore ha spiegato che gli interventi di dimensioni ridotte, come quello oggetto dell’interrogazione, non hanno le caratteristiche per richiedere lo stato di emergenza. Giampedrone non ha escluso di poter utilizzare fondi della Legge di stabilità indirizzati al Piano strade.