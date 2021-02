Gaslini: Toti esclude il trasferimento in Valpolcevera

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta relativa al futuro e eventuale trasferimento dell’ospedale Gaslini

Trasferimento Istituto Gaslini. Su questo argomento sono state presentate due interrogazioni: la prima da Fabio Tosi (Mov5Stelle) e sottoscritta dal collega del gruppo, la seconda da Gianni Pastorino (Linea Condivisa)

Tosi ha chiesto alla giunta di realizzare l’atteso ospedale del Ponente genovese in Val Polcevera, prevedendo anche una succursale accorpata dell’ospedale Gaslini, evitando il suo trasferimento. Il consigliere ha ricordato che, secondo gli studi dell’Associazione Medici per l’Ambiente, i livelli di inquinamento in Valpolcevera non sono paragonabili a quelle delle zone di Quarto/Sturla dove i piccoli pazienti possono anche godere della spiaggia riservata del Gaslini.

Pastorino ha chiesto se sia fondata l’ipotesi del trasferimento dell’ospedale pediatrico Gaslini nell’area dell’exMiralanza, così come segnalato da alcuni media nelle settimane scorse. Il consigliere ha rilevato che di questo trasferimento non c’è riscontro nella discussione politica regionale e nemmeno nell’apposita Commissione consiliare.

Il presidente della giunta, con delega alla sanità Giovanni Toti ha risposto: «Non c’è alcun atto di programmazione sanitaria che preveda un luogo diverso per il Gaslini». Toti ha aggiunto: «Occorre discutere in Consiglio quando i temi ci sono e la Pubblica amministrazione parla per progetti e con atti. Nulla è pervenuto dal Gaslini agli uffici della programmazione della giunta – ha ribadito – che faccia presagire intenzioni e progetti di questo genere». Nel caso in cui i vertici dell’ospedale presentassero progetti– ha spiegato – saranno valutati dalla giunta. Il presidente ha ricordato, infine, che Il Gaslini è governato da una fondazione che, come tale, non fa parte del sistema sanitario regionale e ha concluso: «Per ora vale la programmazione regionale vigente».