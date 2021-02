Festa rumorosa in casa, sanzionati undici giovani

Dal portavoce della Questura riceviamo e pubblichiamo

Ieri sera i poliziotti dell’U.P.G. e del Commissariato Centro sono intervenuti in un appartamento di piazza Embriaci dove alcuni residenti avevano segnalato una rumorosa festa tra giovani. Arrivati nei pressi dell’abitazione, gli agenti hanno trovato la porta d’ingresso spalancata e all’interno un folto numero di persone che alla vista delle divise si sono nascoste nelle varie stanze, un giovane in particolare è stato trovato rannicchiato in un cavedio sotto la finestra della cucina. Gli 11 ragazzi, tutti italiani tranne un romeno ed un albanese irregolare sul territorio nazionale che è stato anche denunciato, sono stati sanzionati per la violazione della normativa anticovid.