Cogorno: spazzamento meccanizzato, il programma del mese di febbraio

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Con l’entrata in vigore dal 1° febbraio scorso del nuovo contratto di gestione dei rifiuti, (aggiudicato all’associazione temporanea di imprese costituita dalla ditte Aprica, del gruppo A2A, e dalla ditta Cuneo Luigi) per la prima volta nel comune di Cogorno viene introdotto lo spazzamento meccanico delle strade. Il servizio è diviso in quattro zone, e verrà effettuato ogni mercoledì tra le ore 6:00 e le 13:00.

Nel mese di febbraio, il servizio riguarderà le seguenti vie/piazze/strade, sottoelencate e sarà necessario lo sgombero dei veicoli per la durata del lavaggio stradale:

mercoledì 03 febbraio 2021 Zona 4: via Divisione Coduri, dalle ore 7:00 alle 9:00;

piazza Aldo Moro, dalle 7:00 alle 9:00;

via Dù Casà, dalle 9:00 alle 11:00;

via Lima e parcheggio via Lima, dalle 11:00 alle 13:00;

piazza Adriano V, dalle 9:00 alle 11:00;

via Maggiolo (fino a Cimitero), (non necessario lo sgombero dei veicoli);

mercoledì 10 febbraio 2021 Zona 1: corso XXV Aprile, dalle 7:00 alle 9:00;

corso Risorgimento, dalle 9:00 alle 11:00;

viale Costa dei Landò (Poggio), dalle 9:00 alle 11:00;

via Bertulla (solo parcheggi), dalle 9:00 alle 11:00;

via della Fea (Passaggio extra per sgombero auto), dalle 11:00 alle 13:00;

via delle Ciappaie, dalle 9:00 alle 11:00;

mercoledì 17 febbraio 2021 Zona 2: via Brigata Berto, dalle 9:00 alle 11:00;

via G.B. Ghio, dalle 9:00 alle 11:00;

corso IV Novembre, dalle 11:00 alle 13:00;

Parcheggio Basko/Villaggio del Ragazzo, dalle 6:00 alle 8:00;

Parcheggio Fanin (Passaggio extra per sgombero auto), dalle 7 alle 9;

via San Francisco e via Marconi, dalle 11:00 alle 13:00;

mercoledì 24 febbraio 2021 Zona 3: via alla Basilica, dalle 7:00 alle 9:00;

via Adriano V, dalle 9:00 alle 11:00;

via San Martino, dalle 9:00 alle 11:00;

Parcheggio Lima, dalle 9:00 alle 11:00;

via della Fea – Valparaiso – piazza Dante, dalle 9:00 alle 11:00;

Parcheggio ex mercato (Passaggio extra per sgombero auto) dalle 6:00 alle 8:00.