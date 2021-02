Chiavari: “Tigullio Possibile”, boom di adesioni

Dal comitato “Tigullio Possibile” riceviamo e pubblichiamo

Le adesioni alla campagna di tesseramento a Possibile [possibile.com/tessera] del 2021 sono partite di slancio. Ne avvertiamo la responsabilità, tanto più che questa manifestazione di fiducia arriva da tante e tanti giovani e in un momento in cui il vuoto di politica è assordante.

Anche per quello che riguarda il nostro Comitato Tigullio Possibile siamo felici di vedere chetante e tanti stanno raccogliendo il nostro appello a unirsi a noi, perché le cose possono cambiare, cambiandole insieme. Per dare ancora più forza al nostro operato il Comitato “Tigullio Possibile” ha nominato una Co-Portavoce, Johanna Caminati Engström, originaria di Sestri Levante (GE) ed attualmente in attività a Bruxelles dove si occupa di Policy ed Advocacy a livello europeo, che va ad affiancare l’attuale Portavoce Alessandro Pasquetti.

E’ stato attivato inoltre un profilo Instagram “Tigulliopossibile” oltre a quelli già operanti su Facebook e Twitter