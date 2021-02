Chiavari; depuratore e colmata, in commissione

Tra i problemi concreti che Chiavari è chiamata a risolvere vi è quello del depuratore che l’amministrazione ha deciso di trasferire da Preli alla Colmata. A parte il fatto che ne è prevista la costruzione al limite del mare, restano da definire tanti altri fattori. E tra questi, in primis, dove far passare i collettori che trasporteranno il carico dalle vallate; che non è come tracciare una pista ciclabile. No nell’alveo e lungo gli argini dell’Entella (vi sarebbe la giusta sollevazione degli ambientalisti); non nell’asse viario Chiavari-Carasco (per evitare la paralisi traffico). Con la possibilità (reale) che la terza via sia costituita da un secondo depuratore di vallata a Carasco.

Giovedì alle 9.30, in seduta pubblica, si riunisce la commissione seconda presieduta da Federico Messuti; all’ordine del giorno il depuratore in colmata e i problemi che vanno affrontati e risolti, almeno sulla carta. Una seduta che si annuncia particolarmente interessante.