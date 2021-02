Chiavari: “Calata Ovest conquista il regno inglese”

Da Marina Chiavari – Calata Ovest riceviamo e pubblichiamo

La Royal Yachting Association ha scelto Marina di Chiavari – Calata Ovest per la sua Yacht Master School. Ad aprile partiranno i corsi

Marina di Chiavari – Calata Ovest sarà una delle sei Yacht Master Schools della Royal Yachting Association (RYA) Ente inglese abilitato a emettere vari certificati utili per la navigazione, fino a quelli professionali. Un riconoscimento importante, che attesta professionalità, affidabilità e standard di eccellenza offerti dalla Marina chiavarese, che è stata identificata dalla RYA come sede ideale per la propria prestigiosa scuola.

“I corsi forniti tramite questa rete, si svolgono in lingua inglese e sono perfetti sia per gli appassionati che per chi vuole fare di questa passione un lavoro e si aggiungono alle nostre abituali attività in barca (corsi, crociere didattiche, traversate, vacanze sportive) per garantire ai nostri Iscritti sempre maggiore qualità e varietà di insegnamento della vela – così spiega Ian Perryman, responsabile della scuola ed esaminatore certificato Yacht Master, che aggiunge – Per due anni abbiamo studiato questa zona sino a decidere di portare qui la nostra scuola. Questo tratto di costa offre molte baie interessanti e inoltre la città di Chiavari è equidistante da La Spezia e da Genova e questo la rende ideale per i nostri clienti”.

Soddisfatta naturalmente anche la direttrice della Marina, Chiara Vigo, che commenta: “Siamo molto felici di ospitare questa importante realtà. Lo Yacht Master è un attestato riconosciuto a livello internazionale e molto richiesto. Fregiarsi di poter essere una delle sei sedi in Italia dell’Ente inglese è per noi un riconoscimento molto significativo”.