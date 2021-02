E’ stato rimosso in corso Mazzini a Camogli il cantiere Iren per la sostituzione di parte del collettore dell’acquedotto. La carreggiata è quindi tornata a doppio senso di marcia. Permane invece il cantiere in un tratto di via Bettolo (tra via Bozzo e l’Istituito Nautico) per la costruzione di un marciapiede a sbalzo; lavoro che mette finalmente in sicurezza i pedoni che transitano in zona.