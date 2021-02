Camogli: porto, nasce associazione; richieste e nomi

Da Antonio Leverone, coordinatore dell’Associazione “Il nodo piano”, costituita da singoli concessionari ormeggi per diporto Porto Pubblico Camogli, riceviamo e pubblichiamo la lettera al sindaco di Camogli

Oggetto: Presentazione dell’Associazione e richiesta di inserimento nella realtà del porto della città al fine di raggiungere una equità di trattamento, in particolare in ambito concessorio, con altre situazioni operanti.

Egregio Sig.Sindaco,

quanto in oggetto è stato posto all’attenzione della Amministrazione Comunale da molti anni a iniziare dalle iniziative del Comitato Spontaneo Tutela Territorio attivo fin dal2001 (vedi allegati del 2009 -2016) e 2017 da parte del Consorzio il Nodo Piano.Premesso quanto sopra, in relazione anche dell’incontro del 22 Ottobre u.s. in Comune, con Lei e l’assessore Sig. Bozzo, ci pregiamo informarla che l’Assemblea ha deciso di costituire L’Associazione Il Nodo Piano. Nella fase di completamento delle procedure burocratiche (statuto, registrazione e organi di gestione), La informo che l’Associazione rappresenta i concessionari di singolo gavitello da diporto nel porto pubblico di Camogli.

Non c’è alcun dubbio che a partire dal 2001, data di passaggio della gestione del demanio marittimo portuale dalla Regione al Comune, nel porto si è generata una disparità di trattamento concessorio tra cittadini aventi le stesse condizioni operative di concessione demaniale. Situazione che non è stata mai seriamente considerata e che è rimasta immutata e dove è tuttora disatteso l’Art. 3 della Costituzione (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, omissis. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini”).

Chiediamo che in concerto con le istituzioni preposte si definisca la formula per l’inserimento della nostra Associazione nella titolarità di una concessione a perimetro dove inserire i singoli concessionari aventi diritto o, in ogni caso, si trovi la soluzione per “rimuovere gli ostacoli” citati.

A disposizione per qualsiasi chiarimento e contributo, restiamo in attesa di una sollecita risposta.

Distinti saluti.

Il Coordinatore: Antonio Leverone

*****

(segue elenco delle Cittadine e Cittadini concessionari, promotori)

Associazione “Il nodo piano” Singoli concessionari ormeggi per diporto Porto Pubblico Camogli. Cittadine e cittadini concessionari promotori:(ordine alfabetico)

Agostino Massa

Claudio Fanciulli

Concettina Kirschenerrg

Cooperativa Il Giardino del Borgo

Danilo Marsano

Francesca Miceli

Furio Tabacco

Giancarlo D’Errico

Gianni Verdina

Giannina Fasce

Laurin Lodovico

Luisa Rosasco

Maria Augusta Fulle

Orlando Colaci

Pierluigi Losso

Pier Paolo Cerri

Rocca del Castellaro

Salvatore Trompetto

Vittorio Capurro