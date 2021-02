Bonassola: “Ripristino della ciclopedonale, la Regione farà la sua parte” (2)

Da Claudio Muzio, Consigliere regionale capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, riceviamo e pubblichiamo

“La Regione è al lavoro per definire il percorso più adeguato per sostenere l’impegno economico di 130.000 euro assunto dal Comune di Bonassola a seguito della frana che ha interessato la pista ciclopedonale ‘Maremonti’ nella zona ‘La Francesca’ dopo la mareggiata del 23 e 24 gennaio scorsi”. Lo comunica il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, al termine della discussione in Consiglio della sua Interrogazione su questo tema.

“L’ipotesi che si potrebbe concretizzare nelle prossime settimane per iniziativa dell’assessorato dalla Difesa Suolo – prosegue – è quella dell’uso di fondi della legge di stabilità 2020, già in parte utilizzati dalla Regione per il piano strade. Quello verificatosi sulla pista ciclopedonale – sottolinea ancora Muzio – è un evento che ha la stessa rilevanza di quelli per cui normalmente viene concesso lo stato di emergenza, ma purtroppo è talmente localizzato da non poter rientrare in questa classificazione e quindi da non poter accedere agli specifici fondi di protezione civile. Nonostante ciò, come detto, la Regione farà la sua parte, e di questo voglio ringraziare l’assessore Giacomo Giampedrone. La pista ciclopedonale che collega Framura, Bonassola e Levanto è un patrimonio da salvaguardare, un’infrastruttura importante sia per i residenti sia dal punto di vista del richiamo paesaggistico e turistico”, conclude il capogruppo regionale di Forza Italia – Liguria Popolare.