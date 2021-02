Balneari: “I comuni attendano l’esito della partita Ue-governo”

Da Massimo Stasio, Presidente Provinciale SIB Genova, riceviamo e pubblichiamo

Vista la crescente confusione e il rincorrersi di notizie spesso contraddittorie sulla penosa vicenda delle concessioni demaniali marittime, vorrei provare a fare il punto, ad oggi, sulla intricata situazione:

come il Vostro giornale ha puntualmente riferito, molti Comuni dell’Area Metropolitana Genovese, a seguito delle forti pressioni esercitate dalla Procura di Genova mediante due circolari ad essi indirizzate, hanno deciso di non applicare una legge ordinaria dello Stato (legge 145/18) e di “deliberare” una sorta di “proroga tecnica” delle concessioni per due sole stagioni estive.

Queste delibere sono simili ma non uguali in tutti i Comuni interessati, ci sono differenze e non di poco tra Comune e Comune e questo genera “in primis” disparità di trattamento inaccettabili e non degne di un paese civile.

Non entro nel merito del fantasioso escamotage delle due stagioni di proroga perché sarà il TAR Liguria a pronunciarsi viste le decine e decine di ricorsi che sono già arrivati e arriveranno da parte delle aziende interessate.

Aggiungo ancora che, come molti sanno, la Unione Europea ha inviato due mesi fa una lettera con richiesta di chiarimenti sulla posizione italiana in merito alle concessioni demaniali e alla legge 145/18.

Puntualmente il nostro Governo ha risposto nei termini previsti difendendo sostanzialmente l’impianto della legge 145/18 così come le nostre Associazioni di categoria avevano suggerito nelle memorie depositate presso il Ministero competente.

Ora la palla passa di nuovo alla Commissione UE che ha altri due mesi di tempo per ulteriori osservazioni.

L’unica certezza in questa grande confusione è che l’unico soggetto che ha competenza esclusiva sulla materia è lo Stato Italiano e quindi il suo Governo.

Le Regioni hanno poteri legislativi limitati e i Comuni solo la gestione burocratica delle pratiche oltretutto senza averne un minimo ritorno economico.

A questo punto, vista la grande incertezza e i tempi necessari affinché sia fatta chiarezza sulla materia da parte di chi ne ha la competenza cioè il governo, auspico da parte delle Amministrazioni Comunali coinvolte, un atteggiamento attendista e neutro, un modo di fare attento e rispettoso delle aziende, dei lavoratori e dei cittadini coinvolti in questa tragicommedia, un atteggiamento cosciente anche del danno economico che qualsiasi frettolosa decisione porta a tutta la comunità.