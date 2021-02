A-12: chiusi lo svincolo di Chiavari e il tratto Nervi-Genova Est

L’uscita di Chiavari e’ chiusa al traffico fino alle 08:00 del 13/02/2021 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna. (7 febbraio 2021 ore 11:45)

*****

Chiavari – entrata chiusa (Km 38,3 entrambe le direzioni)

Chiavari in entrata e’ chiuso al traffico fino alle 06:00 del 13/02/2021 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna. Entrata consigliata verso Livorno: Lavagna.

(4 febbraio 2021 ore 11:46)