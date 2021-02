Rapallo: “Dalla mareggiata al depuratore e al Poggiolino”

Da Pierluigi Biagioni, Tigullio Verde, riceviamo e pubblichiamo

Alcuni giorni fa, disquisendo su diversi argomenti con un dirigente del Comune di Rapallo, sono stati affrontati diversi problemi nuovi e non nuovi del territorio, alcuni risolvibili entro breve ed altri da affrontare con maggior determinazione da quando sono sul tappeto a tutt’ora !!!

La mareggiata del 29/30 Ottobre 2018, che ha distrutto la costa ligure in parecchi punti, addirittura il porto privato di Rapallo, scaraventando tutte le imbarcazioni sul lungomare della cittadina, tutt’ora presenta diversi punti ancora bisognosi di manutenzione , ad es. lungo la passeggiata fronte città , lungo la passeggiata fronte frazione di San Michele di Pagana (Prelo), sui fondali fronte mare con residui sommersi ! Riteniamo inoltre, che ad es. , la pulizia delle spiagge , incida pesantemente, in primis, sulle finanze dei singoli Comuni e Regioni, e, non in secundis, sull’inquinamento ambientale dalle varie plastiche ed affini che, considerato il lunghissimo tempo di degradazione, si trasformano in microplastiche e nanoplastiche, oggetto di distruzione della flora e fauna marina !!!!

Chiedere , pertanto, ai Comuni ,di utilizzare per la raccolta chi usa il reddito di cittadinanza nell’ambito delle ore ,che dovrebbero dedicare ai servizi di pubblica utilità !!!

La Villa Riva, sul finale della passeggiata stessa, piange da anni una drastica manutenzione anti crollo, mentre occhieggia sconsolata sulla sottostante foce del torrente Tuia, ostacolata da una massa considerevole di pietrame che ne ostruisce pericolosamente il regolare flusso delle acque !!!

Il torrente San Francesco, naturalizzato da alta vegetazione, se da una parte contribuisce a rallentare il deflusso delle acque , dall’altra nasconde ancora rifiuti di vario genere da parecchio tempo !!

La viabilità, costretta su due sole direttive, soffre di una atavica mancanza di un serio piano del traffico ! abbiamo discusso sul progetto di un silos comprensoriale in loc. Poggiolino, nel 1990, per regolamentare i flussi viari da e per Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e Zoagli, oggetto di studi da parte della Camera di Commercio, Università e provincia di Genova, ma mai sviluppati, nemmeno nel 2009, ripresentato, attraverso il Ministero dell’Ambiente di allora !!! avevamo prospettato un aumento delle frequenze nelle fermate dei bus pubblici, situate a metà ed alta collina…nulla di fatto, carsharing, autista di quartiere…nulla di fatto !!!

Il verde urbano, la cui richiesta di un vero piano comunale non ha mai ottenuto la benchè minima presa in considerazione, sta subendo negli anni, un vero e proprio “sfoltimento”!! Vuoi a causa del punteruolo rosso, insetto che ha falcidiato una marea di palme lungo le passeggiate e nelle ville private ( tutt’ora presenti a mo’ di asparagi, da eliminare per legge, ma tutt’ora presenti a fare “bella” mostra piangente ) ! Vuoi a scarsa sensibilità ambientale !!! Ricordiamo che per legge ( n.10 del 2013, entrata in vigore a Febbr.2014 ) , ogni Comune , soprattutto quelli oltre i 15.000 abitanti, spazi permettendo, hanno l’obbligo di piantare un albero per ogni nato !!!

E dire che, una volta, ad ogni figlio nato, i genitori, per usanza, dedicavano un albero (noce, melograno, ulivo…ecc. ) !!! a Rapallo, abbiamo invece tante radici di palma, disseminate un po’ dovunque, in ordine sparso, anche nelle ville private !!!

Riguardo al depuratore, per il quale i cittadini pagano da oltre 10 anni, una quota nella bolletta dell’acqua (non dovuta per mancanza del depuratore stesso ), sembra che , con la recente entrata in funzione, manchino, o sono ancora incomplete , le condotte per uso cittadino delle acque depurate, come previsto da diverse leggi e regolamenti italiane ed europee !!! e questo vale anche per Santa Margherita Ligure , Sestri Levante, e Chiavari che deve rimodulare e ricollocare il suo depuratore !!!

Per l’inquinamento atmosferico (polveri sottili, pm1O, 2,50 ecc.. ), richiedemmo un monitoraggio più attento per Rapallo, ritenendo inefficace l’attuale collocazione della stazione di rilevamento, da trasferire, ottenendo un preciso diniego da parte della Regione Liguria, che considerammo fuorviante !!!!

Abbiamo anche parlato di Crio cremazione, ma questo è un altro discorso da affrontare addirittura in Parlamento, su proposta ovviamente, dal basso ( Comuni )!!!