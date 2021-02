Uccisa sul monopattino a 34 anni; Federica Picasso aveva il casco

Ha suscitato cordoglio, ma anche un seguito di polemiche l’incidente avvenuto questa mattina in via Monticelli a Genova. Una donna di 35 anni, Federica Picasso, viaggiava in monopattino quando, per motivi imprecisati, è finita sotto la ruota di un tir. Il decesso è stato istantaneo nonostante la vittima avesse il casco. Aveva appena accompagnato la figlia a scuola.

La polizia urbana di Genova ha ricostruito le cause dell’incidente consegnando il verbale alla Procura. L’autista non era né ubriaco né drogato. Al momento restano solo ipotesi. Nella mattinata un altro incidente: un uomo caduto mentre viaggiava in monopattino è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso.

Resta la polemica sui monopattini autorizzati a percorrere le strade più trafficate. Quello di questa mattina è il primo incidente mortale in Liguria che vede come vittima una persona che viaggiava in monopattino.