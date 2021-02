‘Santa’: Istituto del Turismo, firmato l’atto costitutivo

Il Salone degli stucchi di Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure, ha visto oggi la nascita della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore ITS Turismo Liguria – Academy of Tourism, Culture And Hospitality”, frutto della sinergia tra soggetti pubblici e privati che operano nell’ambito del turismo. Sede sarà la stessa Villa Durazzo.

Oggi la lettura dell’atto costitutivo, dello statuto e le firme dei membri fondatori. Presente Ilaria cavo, assessore regionale alla Formazione.

(foto Consuelo Pallavicini)

Atto costitutivo

Istituto Turismo statuto

Istituto Turismo membri fondatori