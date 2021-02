‘Santa’: Giornata del Ricordo, mercoledì posa di un omaggio floreale

Dal Comitato in onore dei “Martiri delle Foibe” riceviamo e pubblichiamo

Quest’anno, a causa della pandemia, non si terrà la consueta cerimonia in occasione della “Giornata del ricordo per le Vittime delle Foibe e dell’Esodo Giuliano Dalmata” (istituita con la legge n. 92/2004).

Il Comitato in onore dei “Martiri delle Foibe”, tuttavia desidera dare comunque testimonianza simbolica e rilevanza alla celebrazione del Giorno del Ricordo.

Mercoledì 10 febbraio in coincidenza della ricorrenza, provvederemo alla posa di un omaggio floreale presso la targa nei Giardini “Vittime delle Foibe” a S. Margherita Ligure. Oltre ad una ristretta rappresentanza del ns. Comitato parteciperà anche una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale a simboleggiare la partecipazione della cittadinanza di S. Margherita Ligure.

Crediamo che nonostante il brutto periodo che stiamo attraversando, sia importante ricordare coloro che pagarono con la vita o con l’esilio la loro Italianità. Questo ci auguriamo serva a far si che certe tragedie non abbiano più a ripetersi.