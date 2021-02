Recco divorzia dal luna park e dal patron Marco Caroleo

Stop sul lungomare e su altre eventuali aree cittadine di Recco al luna park. Tra la città l’autoscontro o le giostre è stato sancito il divorzio, con una decisione unilaterale. L’arrivo in piazza del Comune della pista di pattinaggio sul ghiaccio, ha riaperto la discussione: perché questa sì e l’autoscontro e gli altri giochi no? Il sindaco Carlo Gandolfo è categorico: “C’è un’ordinanza che dice no, in qualsiasi stagione dell’anno, al luna park. La pista del ghiaccio è un’altra cosa: vi si pratica uno sport”.

Il luna park è gestito da Marco Caroleo che non polemizza perché non è nelle sue corde. Qualcuno dei suoi tanti amici recchesi gli ha fatto sapere dell’arrivo della pista da ghiaccio che, come gli autoscontri, appartiene agli “spettacoli viaggianti”. Dice Caroleo: “A Recco abbiamo sempre lasciato migliaia di euro ogni anno per l’occupazione del suolo pubblico e spesso anche per sistemare le nostre case viaggianti in spazi privati. Eppoi compravamo in loco; spendevamo nei negozi del posto. Mi aspettavo un trattamento diverso. Ad Andora ad esempio ci portano in palmo di mano.”

I suoi amici ricordano anche come patron Marco Caroleo aiutasse con offerte diversi sodalizi, per non contare l’ospitalità che offriva ai ragazzi dell’Anffas o ai bielorussi.

La pandemia ha fortemente colpito in Italia il settore dei luna park. Per Caroleo e famiglia, chiusa la piazza di Recco, si spera se ne possa aprire un’altra; ma è chiaro esistano difficoltà.