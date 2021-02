RASSEGNA STAMPA. Le patelle oltre riprodursi si nutrono

Oggi, lunedì 8 febbraio, auguri a Girolamo. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Parole: movente (impulso corrispondente alla causa unica e diretta di un’azione; il motivo che spinge a compiere un delitto o un reato). Proverbi: “Nella guerra d’amor, vince chi fugge”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Portofino: le piccole patelle oltre riprodursi si nutrono. Zona gialla: “Le cene al ristorante non preoccupano; sindaci tutti favorevoli, ma con prudenza”; “Migliaia di visitatori per cavoli e sbarassu. Covid: Asl 4, ricoveri in aumento, 53 in ospedale.

Chiavari: forum economico dedicato a Giannini.

Rapallo: chef riceve i complimenti di Obama. Portofino: i piani del 2021 difesa ambiente e più ospitalità (Commento. La difesa dell’ambiente non è una novità). Portofino: Friday for future auspica parco nazionale.

Val D’Aveto: un milione per nuovi sentieri.