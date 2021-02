Rapallo: spiaggia al Comune? Il Consiglio di Stato dice no

Il Consiglio di Stato ha posto fine alla richiesta del Comune di Rapallo che chiedeva di fruire di un tratto di litorale a San Michele di Pagana per renderlo pubblico e riequilibrare il rapporto tra il litorale in concessione e quello libero. Un caso emblematico. Dopo una lunga battaglia è arrivata la sentenza, scritta in giudicese, che Levante News ha pubblicato questa mattina.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco commenta: “Rifarei tutti i passi che, assistito dall’avvocato Luigi Cocchi, il Comyune ha compiuto perché quella spiaggia tornasse libera per dare alla città un numero maggiore di litorale libero, nel rispetto della normativa. Non ce l’abbiamo fatta. Evidentemente non esistevano le condizioni giuridiche necessarie”.