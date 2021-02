Rapallo: Rotary Club per un percorso di inclusione a Sestri

Da Alessandro Moracchioli presidente Rotary Club Rapallo Tigullio riceviamo e pubblichiamo

Rotary Open Social Inclusion Importo previsto € 6000 di cui € 3000 finanziati dal distretto 2032. Il service consiste nell’acquisizione di attrezzature informatiche per il centro polifunzionale “Oratorio Incontragiovani” chiesa parrocchiale San Bartolomeo della Ginestra di Sestri Levante.

Attraverso un percorso di formazione-azione-riflessione sulle nuove forme di aggregazione sociale e di sviluppo di reti di comunità di sostegno; poi (ma già sin da subito), quelle stesse attrezzature diverranno veicolo di formazione ed informazione per i destinatari finali, ovvero le famiglie fragili e disagiate che potranno così essere accompagnate in un percorso di inclusione, integrazione e valorizzazione per loro stessi e la comunità in cui vivono.