Rapallo: Istituto turismo, Aldo Werdin è il presidente

Nasce oggi a Santa Margherita Ligure nella cornice di Villa Durazzo, la Fondazione Istituto tecnico superiore Its turismo Liguria – Academy of Tourism, Culture And Hospitality.

Un istituto volto alla formazione di figure professionali dotate di competenze specifiche per un territorio ad alta vocazione turistica come il nostro.

Grazie alle sinergie tra moltissimi soggetti pubblici e privati aderenti, sarà possibile perseguire l’obiettivo di inserire giovani direttamente nel mondo del lavoro, di valorizzare l’attrattività turistica regionale e di aumentare la competitività delle nostre aziende turistiche.

Due saranno i percorsi formativi proposti: “Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico ricettive” e “Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali mediante le nuove tecnologie digitali e i social network”.

Alla firma dell’atto costitutivo, per il comune di Rapallo, era presente il vice sindaco Pier Giorgio Brigati.

Il sindaco Carlo Bagnasco commenta: “Complimenti ad Aldo Werdin, amministratore delegato dell’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, per la nomina a Presidente della Fondazione, sono certo che la profonda conoscenza del comparto ricettivo e la sensibilità che lo contraddistinguono costituiranno un decisivo valore aggiunto per l’intera iniziativa”.