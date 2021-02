Monterosso: over 80, adesione di massa alla campagna vaccinale

Dalla segreteria del Sindaco del Comune di Monterosso riceviamo e pubblichiamo

Adesioni record alla campagna vaccinale over 80 nel Comune di Monterosso al Mare. Su 137 residenti che hanno già spento 80 candeline sono bel 109 quelli che hanno dato il proprio consenso per ricevere il vaccino contro il covid-19.

“Mi fa piacere che gli anziani del nostro paese abbiano risposto così numerosi alla campagna di vaccinazione. Loro rappresentano la fascia più delicata e fragile della popolazione ed è giusto che siano tutelati e protetti” commenta il Sindaco Emanuele Moggia dopo aver inoltrato l’elenco degli aderenti al direttore dell’Asl 5.

Dei 109 sono 87 quelli che hanno scelto di effettuare il vaccino presso gli ambulatori medici di Monterosso in Piazza Garibaldi; 10 sono quelli che hanno richiesto di riceverlo presso il proprio domicilio perché impossibilitati a muoversi e, infine, 12 quelli che hanno preferito le sedei ASL 5 (4 al Canaletto, 7 a Levanto e 1 a Sarzana)

“Ci siamo attivati da subito per diffondere la campagna di vaccinazione così da informare il prima possibile i cittadini del nostro Comune, abbiamo diffuso anche un avviso per la ricerca di personale volontario per collaborare alla vaccinazione. – spiega il Sindaco – “Hanno risposto al nostro appello 11 persone tra infermieri e medici”.