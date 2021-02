Lavagna: “Al sindaco Bucci i cavoli della Piana dell’Entella”

Dalla segreteria del sindaco di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Missione compiuta!Questa mattina con un blitz di tre Assessori Comunali è stata recapitata al Sindaco della Città Metropolitana, Marco Bucci, la cassetta di cavoli della Piana dell’Entella, appositamente confezionata durante la conferenza sulla diga Perfigli all’interno della manifestazione “Sono tutti cavoli nostri”.

Dichiara Gian Alberto Mangiante: ”Prendendo spunto proprio dal titolo dell’evento e facendo leva sul sense of humor del primo cittadino questo dono vuole essere l’ennesima occasione per rammentare la totale contrarietà di Lavagna alla costruzione della diga Perfigli, esortando la revisione di un progetto ormai desueto”.

E conclude: ”Aspettiamo il Sindaco della Città Metropolitana per farGli assaggiare il nostro cavolo lavagnino e per mostrarGli la piana dell’Entella, in modo che comprenda, quindi, quanto inutile, dannoso e travolgente sia il progetto che intende realizzare”..