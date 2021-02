A Chiavari, l’Arma locale, al termine dell’indagine, ha deferito in stato di libertà per “truffa in concorso” un romeno di 23 e un senegalese di 26, entrambi con pregiudizi di polizia abitanti a Crema. I predetti, fingendosi interessati all’acquisto di un motociclo, messo in vendita su una piattaforma internet dal denunciante, con stratagemmi e artifizi vari, inducevano il malcapitato, ad effettuare nove accrediti sulle proprie carte post-pay, per un importo di oltre 2.000 euro.