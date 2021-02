Chiavari: gli appunti settimanali di Luca Garibaldi

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo regionale del Gruppo Partito Democratico, riceviamo e pubblichiamo



Ciao,



questa settimana si era aperta – in attesa degli esiti dei colloqui del Presidente della Camera Fico e l’evoluzione della crisi di governo – con le notizie legate al sopralluogo che gli europarlamentari del gruppo dei socialisti e democratici, guidati da Brando Benifei, hanno svolto lungo la rotta balcanica, tra l’Italia e la Bosnia, per denunciare le condizioni disumane in cui sono ridotte centinaia di famiglie in campi profughi abbandonati in mezzo alla neve, tra violenze della polizia e respingimenti arbitrari.



Una situazione che deve interrogare la comunità internazionale, a partire dall’Europa, sulla disumanità delle politiche di gestione delle politiche migratorie, alla necessità di nuove soluzioni umanitarie che consentano di rispondere ad una emergenza in cui l’Europa non può voltarsi dall’altra parte. I parlamentari europei – a cui era stato anche impedito dalla polizia croata di avvicinarsi ai confini – stanno meritoriamente continuando l’opera di denuncia e sensibilizzazione, in cui tutti noi, ad ogni livello dobbiamo essere coinvolti, e nelle prossime settimane vorremmo con Brando Benifei continuare a parlare della questione e portare il tema anche all’attenzione del Consiglio Regionale.



LA CRISI DI GOVERNO



La notizia della settimana è stata certamente l’evoluzione della crisi di Governo e la scelta del Presidente della Repubblica, con un discorso durissimo, di fronte all’ennesima rottura di Renzi, di proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio Mario Draghi, la personalità più rilevante e di maggiore statura internazionale di cui questo Paese dispone, per un governo “di alto livello” “senza formule politiche precostituite”. La vicenda è in evoluzione, ma mi permetto di fare alcune considerazioni su quello che è successo in queste ore, e di esprimere la mia opinione sulla vicenda.



Penso che l’obiettivo di Italia Viva sia stato non (solo) quello di fare cadere Conte, ma principalmente quello di far implodere l’esperienza della coalizione PD-LEU-M5S (un modello che già da tempo, ha contrastato – vedi la voce Liguria). Una strategia che è stata condotta – al di là delle criticità del governo Conte – in un mese di tattiche, dilazionamenti, rotture e ammorbidimenti, contraddizioni, per disarticolare questa esperienza. Uno spettacolo che ha minato la credibilità dell’Italia, proprio nei mesi decisivi per la campagna vaccinale e la definizione dei 209 miliardi che l’Europa erogherà per la ripresa.



Di fronte a questo spettacolo, la risposta di Mattarella è stata quella di chiamare la personalità con maggiore prestigio e credibilità internazionale di questo Paese, impegnandosi in un governo del Presidente, di alto livello, con l’obiettivo di ristabilire ordine nel caos e affrontare le sfide – sanità, economia, equità – decisive per i prossimi anni.



Nelle ore successive il segretario Zingaretti ha coinvolto nella riflessione gli altri soggetti della coalizione uscente Leu e Movimento Cinque Stelle, perché il lavoro svolto in questi anni e i risultati raggiunti potessero rimanere saldi e condivisi anche nel futuro. E poche ore dopo il Presidente del Consiglio dimissionario Conte, con grande serietà istituzionale, ha auspicato una riuscita del tentativo di Draghi, con l’obiettivo di un governo politico.



E su questo tema – tecnici vs politici – penso che spesso si faccia confusione. Non esistono scelte neutre: ogni tema, ogni questione ha ripercussioni politiche, e le scelte sono naturalmente figlie di una impostazione politica. Ancoraggio forte all’Europa, scelte di equità e progressività per ridurre le disuguaglianze, attenzione forte per lo sviluppo sostenibile, ad esempio, sono i punti politici che ha toccato il Segretario del PD Zingaretti nei primi colloqui di venerdì, nell’affermare il sostegno alla soluzione Draghi. Vedremo nei prossimi giorni come evolveranno le trattative per la formazione del nuovo Governo, i punti programmatici, l’orizzonte della maggioranza.



In questo senso ha fatto notizia il fatto che la Lega si sia mostrata disponibile al Governo Draghi, in questa prima fase di discussione. Mi sembra abbastanza evidente una forte dose di tatticismo e di opportunismo in questa fase, da parte della Lega, anche alla luce del fatto che il centrodestra si stia spaccando tra chi ha aderito subito (Forza Italia) e chi si è chiamato subito fuori (Fratelli d’Italia). Salvini a parole si scopre adesso europeista, a favore del Next Generation EU (contro cui ha votato e qualche giorno fa aveva sostenuto che non avrebbe preso i 209 miliardi dall’Europa), dell’ambiente e della solidarietà internazionale. Vedremo la coerenza della Lega nei fatti, anche se penso che che non è detto che a un aumento dei numeri in parlamento corrisponda maggiore forza e stabilità del governo rispetto alle linee, che non si possono annacquare. Ma la vicenda è ancora lunga e non si concluderà prima della prossima settimana.



Una nota finale sugli esponenti di Italia Viva, che in questi giorni – con grande faccia tosta – dopo aver sfasciato un governo – si definiscono “costruttori”, plaudendo alla scelta del Presidente della Repubblica e cercando goffamente di intestarsi il merito. Non avevo una immagine adatta a quello che penso, ma c’ha pensato Staino definendoli come quelli “che incendiano la casa e poi si vantano di aver fatto arrivare i pompieri”.

Mi sembra sufficientemente precisa.



L’INIZIO DELLA SETTIMANA

La scorsa settimana era inoltre iniziata con un anniversario importante: 100 anni fa nasceva Teresa Mattei, partigiana e madre costituente. Proprio in quella giornata a Palazzo Tursi si è svolto un incontro per ricordare quella donna che tra le altre cose, fu proprio lei a proporre una modifica decisiva ad uno degli articoli più importanti della nostra Carta Costituzionale. Per chi fosse perso quell’incontro e volesse recuperarlo vi lascio qui il link alla diretta.

A proposito della nostra storia, di Resistenza e Costituzione: vi ricordo che è ancora possibile firmare l’appello lanciato dal Sindaco di Stazzema per la proposta di legge contro la diffusione di messaggi inneggianti al nazifascismo, la produzione e vendita di oggetti legati alla stessa ideologia. In ogni Comune d’Italia sono disponibili i moduli su cui andare ad apporre la proprio firma, credo che sia importante farlo e ricordarlo e abbiamo tempo sino al 31 marzo.

Nel frattempo l’Anpi nazionale, in collaborazione con magistrati e costituzionalisti, sta predisponendo un testo di legge più ampio, che incorpori anche il web e le videoconferenze, legate al reato di apologia del fascismo, alla ricostruzione del partito fascista e al razzismo.

IN CONSIGLIO



Martedì scorso abbiamo assistito ad una brutta pagina del Consiglio Regionale: due momenti in cui potevano essere approvati o firmati dei documenti di buon senso, all’unanimità, la maggioranza di Toti ha deciso di fare un passo indietro, nel Medioevo in un caso, e nel più recente passato nel secondo.

Il collega Gianni Pastorino aveva presentato una mozione per il sostegno alla proposta di legge Zan, in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. La Giunta Toti ha rigettato la mozione utilizzando un linguaggio di odio, di diffamazione e di discriminazione.

Dopo le prese di posizioni più o meno nette di condanna dei confronti dei tre Consiglieri Comunali di Cogoleto che per votare durante la seduta di bilancio usavano il saluto romano, ho scritto e presentato in Consiglio un Ordine del Giorno perché si esplicitasse la ferma condanna contro l’apologia di fasciamo che la maggioranza però ha deciso di non firmare. Da chi ricopre un ruolo istituzionale ci si aspetta un altro tipo di comportamento e quindi una ferma condanna verso chi macchia la nostra storia era assolutamente legittima. Sabato parteciperò al presidio antifascista organizzato dall’ANPI Genova a Cogoleto, proprio per ribadire che la memoria è un dovere, un modo per difendere la democrazia e la Costituzione, ogni giorno.

Ne approfitto per scrivere anche qui la ferma condanna, proprio perché la morale non deve mai essere ideologica o unilaterale, nei confronti del fotomontaggio che nei giorni scorsi girava sui social e ritraeva Matteo Salvini come Aldo Moro, imprigionato dalla BR. La lotta all’istigazione all’odio e alla violenza sono una battaglia per cui dobbiamo ancora tutti lavorare proficuamente, allargando l’orizzonte anche sui social.



GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA



Mercoledì 3 febbraio sono stato relatore dell’iniziatia social “5 anni senza Giulio” organizzata dall’Associazione Verità e Giustizia- il Tigullio non dimentica. Il Vicedirettore de La Repubblica Carlo Bonini ha affrontato la questione della barbara uccisione del giovane ricercatore torturato e ucciso per volere del regime egiziano approfondendo anche gli ultimi tragici avvenimenti, intervistato dal Responsabile dell’Edizione di Levante del Secolo XIX Roberto Pettinaroli. La Sindaca Valentina Ghio, il sindaco Francesco Olivari, don Alberto Gastaldi ed io, come Consigliere Regionale, abbiamo preso l’impegno di non smettere, nelle sedi a noi preposte, di chiedere verità e giustizia per Giulio.

Nei prossimi giorni presenterò una mozione affinchè anche da Regione Liguria venga messa in campo ogni possibilità per chiedere alle massime autorità dello stato la cittadinanza onoraria per Patrick Zaky, nella speranza che questo possa essere un modo per permettere a quel ragazzo che quasi da un anno si trova inprigionato ingiustamento nelle carceri egiziane di avere un trattamento umano, corretto e di poter finalmente tornare a Bologna, la città dve studiava come studente universitario.

Nel frattempo arrivano altre pessime notizie su un altro ragazzo che si teme sia imprigionato nelle carceri egiziane.

Sabato 6 sono stato relatore di un Forum organizzato dall’Associazione Genova che Osa a tema Recovery Fund, insieme ad altri Consiglieri Regionali ed esponenti di associazioni. Partendo dal Forum Disuguaglianza e Diversità per parlare di quali strategie servono per la Liguria di domani. Vi lascio qui il link nel caso ve la foste persa e voleste recuperarla.



SUL TERRITORIO



Parlando di temi più locali vorrei soffermarmi su due argomenti di cui in passato mi ero occupato ma che purtroppo, perché i motivi non sono positivi,in questi ultimi giorni sono tornati alla ribalta.

La Lavanderia industriale San Giorgio di Scaruglia ha chiuso. O meglio, i proprietari dalla sera alla mattina, hanno messo i sigilli non dando nemmeno il minimo di preavviso ai lavoratori. La notizia ha lasciato sgomenti e preoccupati tutti quanti, e anche per questo insieme a tutti i Consiglieri del Territorio ci siamo attivati immediatamente perché i lavoratori e i sindacati vengano auditi in Consiglio con estrema urgenza. Spero di farvi avere notizie il prima possibile, e che siamo notizie buone per i lavoratori e le loro famiglie.

Due anni fa a Chiavari si aprì una discussione sull’apertura di un Liceo Linguistico. Un pasticcio che Comune, Città Metropolitana e Regione combinarono, bocciando la soluzione di una nuova sezione linguistica all’interno dell’Istituto Morti per la Patria, con sedi e investimetni già realizzati, e aprendo invece la strada ad una sede distaccata dell’attuale Linguistico. Sede distaccata che però non aveva sede fisica (perchè i locali ipotizzati dalla Città Metropolitana erano già occupati): motivo per cui solo grazie alla Curia si sono trovati alcuni primi spazi da adibire ad aule per i primi anni. Ora non ci sono più spazi liberi, e quindi non si sa dove inserire le nuove classi. Chiederò a Regione e Città Metropolitana – e al Comune – come intendono muoversi, per dare garanzie su questa vicenda, figlia di una scarsa programmazione.



PROSSIMO CONSIGLIO REGIONALE



Domani, martedì 9 febbraio, in Consiglio Regionale si discuteranno un po’ di pratiche importanti e urgenti. Dalla campagna vaccinale, su come sta andando e con la richiesta per alcune categorie a cui a nostro parere dovrebbe essere assegnata la priorità, al futuro del Gaslini vera eccellenza di pediatria in Liguria sino alla richiesta di inserire nel Bollettino quotidiano dell’andamento dell’epidemia anche il numero di persone risultate positive dopo il tampone antigenico, per avere una maggiore chiarezza e precisione dell’andamento.



DIRETTA



Vi do come sempre appuntamento a sabato prossimo, alle ore 14.00, sulla mia pagina Facebook per la diretta settimanale di aggiornamento sulla politica regionale e sugli ultimi importanti avvenimento a livello nazionale. Qui vi lascio l’ultima.