Chiavari celebra Giannini. E il Festival della parola?

Sul sito del Festival della parola di Chiavari, la pagina del 2021 è ancora vuota. Stupisce quindi maggiormente che oggi, tramite il Secolo, l’assessore alla promozione della città annunci un forum economico dedicato al banchiere Amadeo Peter Giannini con una spesa di 38.000 euro con esperti di calibro internazionale che nel corso di una due giorni dovrebbero indicare il rilancio dell’economia cittadina. I nomi sono quelli degli economisti Carlo Cottarelli e Giulio Tremonti, del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dei giornalisti Ferruccio De Bortoli e Gian Antonio Stella. Il forum si svolgerà a Preli (Torre Fara) e in porto. Un convegno a 151 anni dalla nascita del banchiere di cui si occuperanno certamente i media locali per la notorietà degli ospiti; personaggi che, tuttavia, difficilmente riusciranno a indicare la ricetta per il rilancio dell’economia. Tra l’altro – forse questo l’assessore lo ignora – oggi Giannini viene ricordato anche perché fu lui a scoprire e finanziare Charlie Chaplin, Walt Disney e Frank Capra.

Resta infine una domanda: il forum non poteva essere inserito nel festival della Parola? Avrebbe certamente prodotto un risparmio economico; fruito di un’organizzazione rodata; far sperare in un eco in campo nazionale.

Peter Giannini e i francobolli con cui prima in Usa e solo recentemente in Italia è stato ricordato