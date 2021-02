Camogli: San Valentino, su Facebook la brochure e le 20 poesie recitate

Da Daniela Bernini, Dimensione Riviera Promozioni, ufficio stampa di “San Valentino … Innamorati a Camogli”, riceviamo e pubblichiamo

“San Valentino … Innamorati a Camogli”

È un’iniziativa promossa da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli. Con il patrocinio Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Camera di Commercio di Genova in collaborazione con Pro Loco di Camogli.

FB San Valentino a Camogli

Sulla pagina la versione digitale della brochure ufficiale 2021 e novità esclusiva anche le 20 poesie recitate.

Nell’epoca Covid dove il digitale è d’obbligo, anche San Valentino a Camogli apre la sua pagina Facebook dove pubblicare in tempo reale ogni tipo di comunicazione relativa alla manifestazione. Quindi oggi, dopo la nuova riorganizzazione dello scorso anno del sito web www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it si aggiunge anche l’importante canale Fb.

“San Valentino … Innamorati a Camogli” è l’iniziativa d’immagine e di promozione turistica che da 34 anni vede Camogli Capitale delgi innamorati coinvolgendo in ogni occasione i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento. Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli. Fra questi, saliti alla ribalta nazionale, il piatto ricordo di San Valentino a Camogli, ogni anno dalla diversa immagine con un successo tale da aver innescato nel corso del tempo una vera mania da collezionismo, la rassegna poesie d’amore che da anni vede arrivare a Camogli, da tutta Italia e dall’estero, centinaia e centinaia di opere, il Concorso fotografico I Love Camogli organizzato con la collaborazione dell’hotel Cenobio dei Dogi, i Cuori e nodi d’amore sulla rete, tessuta in fibra naturale dai pescatori dove gli innamorati annodano i cuori rosso fuoco, il percorso degli innamorati, i ristoranti di Camogli e le strutture ricettive, il mercatino, la mini crociera, la visita all’Abbazia di San Fruttuoso, l’Info Point sul lungomare il 13 e 14 febbraio e tanto altro.

FB San Valentino a Camogli si spinge però oltre e, dopo la pubblicazione della versione digitale della brochure ufficiale del programma 2021 ha addirittura pubblicato le registrazioni delle 20 poesie selezionate dalla Rassegna Poesie d’Amore, interpretate da Mario Peccerini e Federica Lamera. Quattro slide show che sono già un successo, realizzate da Lucio Bernini con ognuna cinque poesie recitate che scorrono sullo sfondo di altrettante foto del concorso fotografico I Love Camogli.

Esprime grande soddisfazione per queste nuove attività sui social Luciana Sirolla presidente Associazione Commercianti ed Operatori turistici di Camogli, un’associazione sempre in prima linea per sviluppare idee e sinergie volte a tenere alta l’attenzione sull’immagine della Città nell’interesse del comparto commerciale, economico e turistico.

www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it

https://www.facebook.com/San-Valentino-a-Camogli-348784519622666