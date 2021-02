Val d’Aveto: i limiti alla viabilità su due provinciali

Dal sito della Città metropolitana

SP 75 del Penna

– Per l’esecuzione di lavori di scavo, posa tubazione e posa cavo l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, lungo la SP n. 75 del Penna, tra le progr.ve km 5+056 e km 9+551, a tratti saltuari, in Comune di Santo Stefano d’Aveto.

L’impianto semaforico resterà in funzione continuativamente dal 13/07/20 al 31/07/21.

SP 586 della Val d’Aveto

a causa del cedimento della sede stradale dal 30/10/20 l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico lungo la SP n. 586 della Val d’Aveto, all’altezza della progr.va km 27+300, in Comune di Santo Stefano d’Aveto che rimarrà in vigore come di seguito specificato dal 01/02/21 fino alla fine dei lavori:

• senso unico alternato a vista;

• transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,50 ton (art. 117 comma 1 lettera

i D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni) compresi i veicoli adibiti al trasporto

di persone;

• transito vietato ai veicoli di larghezza superiore a m 2,30;

Sono esentati dai divieti i veicoli impiegati nel cantiere, i veicoli impegnati in servizi di soccorso o di

emergenza, i veicoli adibiti al trasporto pubblico e gli scuolabus.