‘Santa’: domani il ricordo del partigiano Emilio Roncagliolo

Da Maria Grazia Barbagelata, presidente sezione Anpi Santa Margherita Ligure – Portofino riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 8 febbraio, alle ore 21, Anpi Santa Margherita Ligure – Portofino ricorderà sui propri canali Facebook e Youtube il Partigiano sammargheritese Emilio Roncagliolo “Lesta”, in occasione del dodicesimo anniversario della scomparsa. Parteciperanno all’incontro Maria Grazia Barbagelata, presidente della sezione e Marina Marchetti, membro del direttivo e direttrice della Biblioteca Civica.

Il materiale fotografico è stato gentilmente fornito da Tiziana Roncagliolo, figlia di “Lesta”, e dalla Biblioteca di Santa Margherita Ligure.

Emilio Roncagliolo nacque a Santa Margherita Ligure (Genova) l’8 agosto 1924 e morì a Genova l’8 febbraio 2009; fu anche attivista dell’ANPI.

Aveva preso parte alla Resistenza in Liguria col nome di battaglia di “Lesta” e, per il contributo dato alla liberazione di Genova dai nazifascisti, era stato insignito della cittadinanza onoraria del Capoluogo ligure. “Lesta”, vice comandante della Brigata Garibaldi “Berto”, Divisione Cichero, aveva combattuto con i partigiani di Aldo Gastaldi “Bisagno”, di Giambattista Canepa “Marzo” e di Giovanni Serbandini Bini. Dopo la Liberazione Roncagliolo era andato ad abitare a Sestri Ponente; lì tutti lo conoscevano, anche per la sua passione di pittore dilettante e per la disponibilità a rievocare episodi della Resistenza, molti dei quali ricordati in libri sulla lotta contro i nazifascisti in Liguria.

Nel volume La storia della Cichero è riprodotto un ritratto di Roncagliolo ventenne che, nell’agosto del 1944, tenne testa per sette giorni con i suoi compagni a un massiccio rastrellamento nazifascista. Di lui si può ancora sentire una testimonianza, raccolta nel 1995, quando fu proiettato per la prima volta il documentario Le stagioni della Resistenza in dieci quadri e un prologo. (Da Anpi.it)