‘Santa’: Accademy Tourism, domani la firma con Ilaria Cavo

Domani, lunedì 8 febbraio, l’assessore all’istruzione e alla formazione Ilaria Cavo presenzierà alla firma dell’atto costitutivo della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore ITS Turismo Liguria – Academy of Tourism, Culture and Hospitality” che avrà luogo a Santa Margherita a Villa Durazzo. È il primo ITS del turismo in Liguria che nasce coinvolgendo un’importante rete regionale di soggetti pubblici e privati che operano nell’ambito del turismo.