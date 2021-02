Recco: “In Consiglio l’aberrante episodio di Cogoleto”

Da Immaginarecco e dai suoi consiglieri Sergio Siri e Marcello Napoli riceviamo e pubblichiamo

Durante il Consiglio Comunale di Recco del 4 febbraio 2021 il nostro Capogruppo Sergio Siri è intervenuto con un’espressione di sentimento sui fatti avvenuti a Cogoleto.

“Mi bastano pochi minuti per commentare l’episodio avvenuto nel Consiglio Comunale di Cogoleto che ha visto alcuni consiglieri mostrare ripetutamente il saluto fascista.

Trovo questo comportamento talmente inappropriato e indecente da sperare che questi signori non abbiano chiarezza del significato del loro gesto.

Nella mia limitatezza, non so capire cosa ci possa essere di così convincente nel riportare all’attenzione della gente un periodo così denso di violenza, agita nelle sue forme più aberranti: il genocidio, lo sterminio e il massacro.

Non so capire cosa ci sia di così affascinante nel periodo dell’ideologia unica in cui il dissenso era contenuto ancora con la violenza e col ricatto e tutti si dovevano allineare proni e succubi al monopensiero del totalitarismo quando vivo invece con gratitudine e ammirazione la forza della nostra democrazia che non solo tutela la libertà di espressione del pensiero ma lo sancisce e lo sollecita con forza in primis con l’Art. 21 della nostra Costituzione.

Libertà grazie alla quale anche codesti signori della mano alzata possono esprimere il loro dissenso e che, paradossalmente, vorrebbero limitare.”

Tutto il gruppo Immagina Recco accusa tale gesto.

Il video integrale al quinto minuto della registrazione della seduta al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=01Sz6AhLxPY