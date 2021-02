RASSEGNA STAMPA. Il grazie del vescovo agli operatori sanitari

Oggi, domenica 7 febbraio, auguri Teodoro. Mercati settimanali: Moneglia, Parole: ventennio (periodo di vent’anni; in genere per indicare la durata del regime fascista). Proverbi: “Chi dà del pane ai cani altrui, spesso viene abbaiato dai suoi”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Il vescovo Alberto Tanasini ringrazia gli operatori sanitari”. Covid economia: “Ristoratori in coro: Lasciateci lavorare o chiuderemo tutti”. Covid scuole: “Autobus, nuovi orari per le corse scolastiche”; “Prima classe digitale al liceo Luzzati”. Vaccini: ci potrà immunizzare anche in farmacia, ma servono linee guida”; “Incontro sul web con l’ex ministro Balduzzi”. Progetti sociali: nel Tigullio arrivano due milioni.

Moneglia: lavori, la chiusura delle gallerie si protrae. Casarza Ligure: Istituto comprensivo, mobilitati i genitori. Lavagna: dai cavoli al no alla diga sull’Entella. Chiavari: sbarassu, affluenza in calo. Chiavari: due nuovi campi in via Parma e Mafalda. Chiavari: auto danneggiate da una buca in A-12.

Rapallo: uso maturo del web, le scuole sono protagoniste. Rapallo: il grattacielo rifà le facciate dopo 50 anni. Rapallo: l’ex mulino a Tuja potrà essere demolito e ricostruito a San Michele, il Comune potrà fare ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar. Santa Margherita Ligure: nuove rubriche sul web.

Camogli: Maurizio Castagna riprogetta il Teatro Sociale. Camogli: una palestra in viale dei Cipressi. Camogli: i poster con i versi delle poesie esposti sul molo. Recco: nuove ordinanze contro processionarie e topi.

San Colombano: lavanderia San Giorgio, si spera in un nuovo acquirente. Borzonasca: set fotografico a Giacopiane, scatta la multa.