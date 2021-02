Rapallo: promozione della città affidata al duo PanPers

La giunta comunale di Rapallo ha approvato la proposta dell’impresa “Im Sports di Camilloni Marco” che ha sede a San Lorenzo al Mare, nell’Imperiese. Ed ha deciso quindi di finanziare la realizzazione di un episodio de “La Fuga” per la somma di 4.000 euro.

Il video consiste in un video che vede protagonista il duo PanPers nell’insolita veste di ciclisti; saranno affiancati da da Alessandro Gambino, ex ciclista e maglia azzurra della squadra di mountan bike e Andrea Carretti, attore e speaker ufficiale del Genoa. Il duo verrà filmato su percorsi fuori città e in centro, degustando prodotti tipici.

Il filmato di cui non è indicata la duarata, avrà diffusione nazionale con un numero di passaggi imprecisato sui canali Bike, Sky, Sky Sport Italia, Canale Samsun sulla piattaforma internazionale Horizont Tv Sports e nella rete canadese Codeco tv, sul canale You Tube insidemesports e sulle pagine social network della ditta.