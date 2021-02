Lettere/ “Diga Perfigli, ecco cosa avrei voluto dire”

Da Federico Cardelli riceviamo e pubblichiamo

Ho commesso un errore.

Di solito per impedir gli interventi del pubblico dopo un comizio, l’ultimo che parla chiude annunciando “C’è il buffet!”. La platea si alza in blocco e chi aveva qualcosa da aggiungere è fregato.

Ma con sta pandemia buffet non ce n’è e quindi non mi scappate, pensavo ieri, all’ennesimo comizio sulla diga Perfigli.

Ma dal sindaco di Lavagna, abituato a rimproverar chi “concede” ai suoi oppositori di parlare (*) e a dar dei deficienti ai suoi amministrati (**), dovevo aspettarmi sistemi più spicci. Tipo chiudere il microfono e portarselo via, ignorando le proteste di più persone già in coda per intervenire.

In un paio di minuti mixer e microfoni eran già smontati e imballati.

Ma rimediamo subito!

Come sempre il sindaco si lamenta di non aver ancora il progetto esecutivo della diga. E qui mi domando, sarà mica che non l’ha mai chiesto? Perché io l’ho chiesto e me l’han mandato – ve lo giuro, non sono pazzo!

Si duole che i tecnici della provincia, alla sua domanda su come ritirare il progetto, abbian risposto che non si può. E qui lo capisco perché anch’io una volta ho chiesto consiglio alla Philip Morris per smetter di fumare, e non m’hanno aiutato…

Ripete che secondo il Tribunale delle acque impugnar le delibere del Comune era inutile, perché sarebbero servite solo a risponder alle osservazioni dei privati: e da ciò deduce che ritirar quelle delibere sarebbe altrettanto inutile.

Non è vero, perché i giudici (a pag. 14-15 della sentenza) parlano di una delibera del 2012, mentre quella da ritirare è la N°11/2013 intitolata “assenso al progetto” – sì, “assenso”, non “risposta alle osservazioni”… E quindi c’è poco da dire, o ritirate quell’assenso, o smettetela di raccontar che siete contrari! Altro che manifestazioni e visite guidate!

Interviene anche Giorgio Canepa per il Comune di Chiavari: “dobbiamo stare all’erta che non torni fuori anche il secondo lotto della diga”. Bravo, sorvegli bene. Poi, se fra un turno di guardia e l’altro si ricorda di esser un consigliere di maggioranza, meglio ancora: perché il suo Comune, volendo, al secondo lotto potrebbe ritirar l’assenso (delibera del 26.7.13). Pensi che comodità, niente più piantonamenti!

