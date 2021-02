Lavagna: tassa rifiuti, il Comune contro il porto

Il Comune di Lavagna ricorre in giudizio in appello contro la sentenza (n. 1129/6/18) pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova e avverso il ricorso incidentale presentato dalla Porto di Lavagna per avviso di accertamento n. 1997/2017 tarsu 2012 comparto terra. Di seguito la delibera pubblicata integralmente sull’albo pretorio del Comune.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio comunale, n. 28 in data 16/05/2019, con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Lavagna ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. 267/2000, in conformità alle risultanze della deliberazione n. 134/2018/PRSP/ della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria e di quanto previsto dall’art. 243-quater comma 7del D.lgs. 267/2000.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 25/03/2020 con la quale èstata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2020-2022 erelativi allegati presentata al ministro dell’interno ai sensi dell’art. 259 del d. Lgs.267/2000 e preso atto che il Ministro dell’Interno in data 28/10/2020 ha approvatol’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato con protocollo ministeriale n. 116629 del29/10/2020.

Preso atto che:

–l’Ufficio Tributi ha notificato in data 20/12/2017 alla Porto di Lavagna spa l’avviso di Accertamento Tassa Rifiuti n. 1997 del 11/12/2017 Prot.Com. 40422del 11/12/2017 volto al recupero della tassa rifiuti (Tari) per anno 2012 a seguito del parziale versamento della tassa dovuta per il comparto terra (banchine di approdo, box, posti auto, magazzini ecc);

–la Porto di Lavagna spa ha presentato ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento in data1 9/02/2018 Prot.Com. 6164 con successiva costituzione ingiudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Genova;

–il Comune di Lavagna con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del08/05/2018 ha autorizzato la resistenza in giudizio per la difesa avverso ilricorso di primo grado depositato dalla ricorrente Porto di Lavagna spa;

–La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha pronunciato la Sentenza n.1129/6/18 depositata in segreteria in data 10/10/2018 statuendo l’annullamento dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione con compensazione delle spese di lite;

–La Porto di Lavagna spa in data 16/4/2019 Prot.Com. 13143 ha depositato ricorso incidentale e contestuale istanza di pubblica udienza.

Ravvisata l’urgente necessità, a tutela degli interessi del Comune, a predisporre idoneo ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado e per la conferma dell’avviso di accertamento n. 1997 del 11/12/2017 Prot. Com. 40422 del 11/12/2017 volto al recupero della tassa rifiuti (Tari) per anno 2012 a seguito del parziale versamento della tassa dovuta per il comparto terra (banchine di approdo, box, posti auto, magazzini ecc).

Premesso che per effetto dell’art. 43 dello Statuto Comunale, la Giunta Comunale è competente a decidere la costituzione e la rappresentanza in giudizio dell’Ente.

Considerato che in base all’art. 43 comma 3 dello Statuto Comunale, l’individuazione e la nomina del legale cui affidare la difesa mediante conferimento di incarico fiducia riospetta al Dirigente competente in relazione alla materia oggetto del contenzioso.

Considerato che la predisposizione di idonea difesa legale mediante studio della pratica con redazione del ricorso in appello da notificarsi alla Porto di Lavagna e da depositarsi presso la Commissione Tributaria Regionale, presuppone una adeguata e consolidata esperienza in materia tributaria attualmente non rinvenibile tra le figure professionali dipendenti dell’Ente e che la scelta del legale esterno da incaricare deve

necessariamente tenere nella dovuta considerazione un adeguato curriculum professionale del soggetto da incaricare;

Ritenuto pertanto di autorizzare il Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari e Culturali – D.ssa Lorella Cella – a formulare successivo incarico legale per la resistenza nel giudizio indicato in oggetto in nome e per conto dell’Ente;

Rilevato che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento D.ssa Milena Ferrari addetta all’Ufficio Tributi

;Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; tanto premesso e ritenuto;con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA