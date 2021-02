Chiavari: ordine del giorno per chiedere la liberazione di Zaky

Da Andrea Lavarello, presidente dell’Associazione “Verità e Giustizia: il Tigullio per i diritti”, riceviamo il fax simile dell’ordine del giorno con cui si chiede ai Comuni l’approvazione

Al Sindaco del Comune di …….

Al Presidente del Consiglio Comunale di……..

Loro indirizzi

L’Associazione “Verità e Giustizia: il Tigullio per i diritti”, da anni impegnata nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica – e in particolare dei giovani – verso la difesa dei diritti umani, attiva dal 2016 nella ricerca di verità e giustizia attorno alla tragica vicenda del sequestro e dell’uccisione in Egitto del ricercatore italiano Giulio Regeni;

ATTESO CHE:

-La notte tra il 6 e 7 febbraio 2020 è stato arrestato in Egitto il ricercatore e attivista Patrick George Zaky, accusato dal Governo egiziano di diffondere notizie false attraverso i propri canali social, attentare alla sicurezza nazionale e istigare al rovesciamento del Governo e della Costituzione

-Che lo stesso Patrick George Zacky è ricercatore dell’Università di Bologna, immatricolato all’Università di Granada nel Master Erasmus Mundus, con borsa di studio dell’Unione Europea per frequentare il Master Gemma, coordinato dall’Università spagnola

-Che i reati di cui è accusato Zaky si riferiscono, in realtà, a legittime attività di denuncia, informazione, commento pubblico e critica e sono di fatto alibi per legittimare una procedura del tutto illegale

-Che le accuse rivolte a Zaky sono le stesse che colpiscono persone che svolgono attività del tutto legittime secondo il diritto internazionale e che in Egitto hanno raggiunto in questi anni centinaia di attivisti, ricercatori, avvocati, esponenti di organizzazioni per i diritti umani-Che la sua illecita detenzione si protrae ormai da oltre un anno

RICHIAMATO:

-l’ordine del giorno approvato all’unanimità dall’Assemblea legislativa della Liguria in data 18 febbraio 2020 che ha impegnato il presidente e la giunta regionale della Regione Liguria a esprimere il massimo impegno affinché il Governo italiano chieda (anche attraverso il coinvolgimento dell’Unione Europea) alle autorità egiziane il rilascio immediato di Patrick George Zaky

CONSIDERATO:

Che attorno alla vicenda di Patrick Zaky è nata una mobilitazione internazionale e nazionale che ha portato alcuni Comuni italiani, come ad esempio Bologna, a conferirgli la cittadinanza onoraria, e che è appena stata lanciata da Amnesty International una petizione online per la sua liberazione

CHIEDE

Che questo Comune voglia approvare, nelle forme meglio ritenute, e con la massima celerità possibile, un ordine del giorno che impegni il Governo italiano a chiedere alle autorità egiziane il rilascio immediato di Patrick Zaky, e che chieda al Presidente della Repubblica di volergli concedere in via d’urgenza la cittadinanza italiana, per conferire maggiore forza e autorevolezza alla richiesta della sua immediata liberazione