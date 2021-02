Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Questi due labrador meravigliosi cercano casa, sono due maschi di 9 e 5 anni (non castrati) da dare possibilmente in affidamento ad una famiglia, altrimenti finiscono in canile. (Alassio).

Adottaliguria WhatsApp 393 471126257