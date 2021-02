Parliamo di ultraottantenni. Ammesso che il tema interessi a qualcuno, come verranno selezionati quelli a cui inoculare il vaccino? Per ordine di prenotazione, per anzianità, per patologie, per sorteggio? Gli over 80 in Liguria sarebbero 160.000, i vaccini di cui è previsto l’arrivo l’8, il 15 e il 22 febbraio sarebbero solamente 109.000. E le prime 6.300 dosi a chi sono destinate? Domande che in genere cadono nel vuoto. E capiamo l’imbarazzo di chi è chiamato a decidere.