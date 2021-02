Tigullio: “Inserimento lavorativo, un plauso a Cavo”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo



L’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo di persone vulnerabili, o a rischio emarginazione, sono tematiche sempre più attuali in tempi di pandemia.

Per rispondere a questa vera e propria emergenza, Regione Liguria ha stanziato 15 milioni di euro per 43 progetti presentati da enti e realtà del terzo settore che hanno partecipato al bando “Abilità al plurale 2”; due milioni finanzieranno progetti ideati nel Tigullio.

Il mio plauso all’assessore Ilaria Cavo per questa misura dall’elevato valore sociale e formativo che denota, ancora una volta, la sensibilità di Regione Liguria verso chi vive situazioni di disagio.

La valorizzazione della persona e lo sviluppo della sua autonomia devono essere bussole del nostro operato politico e amministrativo.