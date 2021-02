Sestri: uffici di via Salvi, lavori a buon punto

da Facebook Comune di Sestri Levante

Sono a buon punto i lavori di realizzazione della nuova palazzina di via Salvi che unirà gli uffici Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio con l’intero complesso dei Lavori pubblici, dando vita così a un vero e proprio “polo tecnico comunale”.

Il nuovo edificio risponderà ad alti livelli di efficienza energetica grazie all’ involucro a elevate prestazioni di isolamento termico, l’impianto di riscaldamento/raffrescamento in pompa di calore, il sistema di illuminazione led e l’installazione di un impianto fotovoltaico a tetto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Ad oggi, il cantiere risulta nella fase di predisposizione degli impianti di riscaldamento/raffreddamento ed elettrici; sono state realizzate le murature di tamponamento esterne e steso il primo strato di intonaco; in copertura è stata eseguita la posa dell’isolante termico e la realizzazione del massetto delle pendenze.

A breve saranno conclusi in esterno i lavori in copertura con la realizzazione degli strati di impermeabilizzazione e posa del pavimento galleggiante e internamente saranno realizzati i massetti di sottofondo. Il termine presunto dei lavori è previsto per fine estate.