Sestri: “Tac, ce l’abbiamo fatta grazie a Regione e Asl”

Da Marco Conti, consigliere Città metropolitana di Genova,

capogruppo "Riprenditi Sestri" in Consiglio comunale a Sestri Levante



TAC all’ospedale di Sestri Levante. Il Consigliere Marco Conti: “promessa mantenuta, ce l’abbiamo fatta grazie all’impegno di Regione Liguria ed ASL 4, non certo per merito del Sindaco Ghio e del suo partito”.

“Era il 2015 quando l’amministrazione regionale guidata dal Partito Democratico chiudeva il servizio TAC presso l’ospedale di Sestri Levante – ricorda il Consigliere Marco Conti del Gruppo consiliare Riprenditi Sestri e new entry di Fratelli d’ Italia – l’amministrazione comunale e il Sindaco sono gli stessi di allora e questa mattina ho letto dichiarazioni euforiche come se il merito fosse loro”.

“Negli ultimi anni il Sindaco Ghio, il PD e i vari comitati politici hanno continuato a generare paure e preoccupazioni alla popolazione con lo slogan che l’ospedale è destinato ad essere chiuso – prosegue Marco Conti – il percorso di potenziamento, così come è previsto dal Piano Socio Sanitario approvato nel novembre 2017, è tuttora in atto e sono confermate le previsioni in esso contenute”.

“Il ritorno della TAC nel nostro polo ospedaliero non solo era previsto, ma concretamente confermato dai lavori di adeguamento che sono stati eseguiti – prosegue il consigliere metropolitano e comunale – e se il Sindaco ha la bontà di fare mente locale, gli argomenti riguardanti il nostro ospedale sono stati affrontati recentemente in Consiglio comunale dove il sottoscritto intervenne con una relazione dettagliata. Non sfuggirà al primo cittadino che questo ultimo anno è stato caratterizzato da una pandemia mondiale che non solo ha stravolto la routine quotidiana ma anche le nostre vite”.

“Saranno i cittadini alla fine di questo percorso a valutare chi è stato in grado di salvare l’ospedale dalla chiusura e chi, invece, ha fatto di questo tema così importante uno strumento di ingiustificato allarmismo e di sistematica disinformazione” – conclude il Consigliere Marco Conti – mi sarei aspettato da parte del Sindaco almeno un ringraziamento alla direzione dell’ ASL 4 perché se oggi possiamo gioire è grazie a chi dietro una scrivania lavora per il bene della collettività e non appare mai…”.