Sestri: rinnovo pass per zone a traffico o sosta limitate

da Facebook Comune di Sestri Levante

È cominciata la campagna per il rinnovo dei pass ZTL, ZSL e bollini per il 2021.

Potete procedere al rinnovo on line, che vi chiediamo di preferire, se per voi possibile, per evitare assembramenti, utilizzando questo link https://www.bravservices.it/sestrilevante/pass/portale

Se desiderate invece utilizzare il servizio di sportello, potete recarvi alla biblioteca del mare di Riva Trigoso fino al 20 febbraio, dal giovedì al sabato, dalle 9 alle 12, muniti del pass dell’anno precedente.

A partire dal 25 febbraio lo sportello sarà aperto in piazza della Repubblica, negli stessi giorni e con gli stessi orari, nel pianerottolo antistante l’accesso agli uffici Anagrafe e Stato civile, al primo piano.

Tutte le info a questo link http://www.comune.sestri-levante.ge.it/rilascio-e-rinnovo-permessi-ztl-e-zsl?fbclid=IwAR2B0Ez7g2qru2bj7EUR_skOYVeosa1H4m7Jcst6kL1aASBZ5AKirQsEqyQ

Pass e bollini 2020 saranno validi fino al 30 aprile 2021.